NBA／杜蘭特右膝內側副韌帶扭傷 兩週後重新評估

對熱火比賽因右膝傷被迫提前退場的杜蘭特（Kevin Durant），在經過核磁共振檢查後確認為右膝內側副韌帶扭傷，將在兩週後重新評估傷勢。

包括多位媒體專家都認為，杜蘭特此次的傷病狀況預估可能會休息一個月左右的時間，情況不會像上季受傷時那樣糟糕。杜蘭特是在對熱火的第三節中不慎受傷，當時巴特勒（Jimmy Butler）在執行進攻後落地剛好壓在杜蘭特的右膝上。

據醫療專家指出，杜蘭特所遭遇到的是膝蓋內側附韌帶輕微扭傷，沒有牽連到半月板等傷勢。過去杜蘭特的左膝曾有過2次內側副韌帶扭傷，這導致他在2016-17年賽季缺席了19場比賽，2021-22年賽季則是缺席21場。

杜蘭特本季場均出賽36.0分鐘，可以攻下29.7分6.7籃板5.3助攻1.5阻攻，投籃命中率55.9%。籃網近期狀態正盛，近20場比賽奪下18勝，目前戰績27勝13敗，名列東區第2。

上季杜蘭特缺賽期間，籃網僅拿下5勝16敗，這一次他又進入傷兵名單，球隊能否挺過去也成了外界關注的焦點。