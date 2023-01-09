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NBA／克拉克森火氣大！ 惡意「巴頭」犯規遭驅逐出場

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士克拉克森（Jordan Clarkson）惡意犯規遭驅逐出場。 美聯社
爵士克拉克森（Jordan Clarkson）惡意犯規遭驅逐出場。 美聯社

爵士今日作客灰熊，在第三節時發生意外插曲，陣中後衛克拉克森（Jordan Clarkson）防守時出現一個「巴頭」惡意犯規，還差點和對手打起來，直接被驅逐出場。

比賽進行到第三節剩最後5秒時，當時爵士落後8分，灰熊貝恩（Desmond Bane）欲傳球給隊友，正背對克拉克森，克拉克森無防守機會竟一記「右勾拳」往貝恩頭上招呼。

克拉克森這個動作引起貝恩隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）不滿，雙方差點起肢體衝突，所幸裁判和隊友及時攔下，而克拉克森也因為這個惡意犯規被驅逐出場，終場爵士118比123不敵灰熊，灰熊收下6連勝。

本次衝突不是克拉克森本季第一次肢體動作，12月面對到勇士隊時，也和庫明加（Jonathan Kuminga）擦出火花，當時也是即時被裁判阻止。

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