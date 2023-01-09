NBA／反駁對湖人補強失去耐心 詹姆斯澄清媒體專訪

詹姆斯（LeBron James）在過了38歲之後以場均38分的驚人表現，率領湖人打出久違的5連勝，搭配西區相關競爭對手的近況欠佳，湖人重新又點燃了重返季後賽的可能性。

不過詹姆斯日前在接受《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的專訪時，不免就被問到有關湖人補強的可能性；倘若在不願付出首輪籤的情況下，球隊能否順利補強？而他是否跟珍妮巴斯（Jeanie Buss）、佩林卡（Rob Pelinka）有過相關的交流。

對此詹姆斯回應道：「聽著，我擔心的是休息室的人。我無法預測這些事情，因為那不是我的工作，我不能做別人的工作。」

阿米克隨後提到湖人方面可能會傾向保留選秀權，留到下個賽季。報導中更指出詹姆斯已經對湖人的補強措施感到厭倦，對管理階層也失去耐心。甚至還在訪談中爆粗口。「你們都明白他×的會發生什麼事，我已經無需再說什麼。」

不過在這篇報導出來之後，詹姆斯特別在推特上轉貼阿米克的貼文並反駁道。「嘿，Sam，我並沒有失去耐心。你寫得好像我很沮喪一樣，但我其實沒有。我反覆不斷跟你強調，我所關注的是休息室的隊友們，而非干涉管理階層的工作。真實的採訪情況就是如此，當下我的情緒也是很平靜的。」