NBA／反駁對湖人補強失去耐心 詹姆斯澄清媒體專訪

詹姆斯(LeBron James)在過了38歲之後以場均38分的驚人表現,率領湖人打出久違的5連勝,搭配西區相關競爭對手的近況欠佳,湖人重新又點燃了重返季後賽的可能性。

不過詹姆斯日前在接受《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)的專訪時,不免就被問到有關湖人補強的可能性;倘若在不願付出首輪籤的情況下,球隊能否順利補強?而他是否跟珍妮巴斯(Jeanie Buss)、佩林卡(Rob Pelinka)有過相關的交流。

對此詹姆斯回應道:「聽著,我擔心的是休息室的人。我無法預測這些事情,因為那不是我的工作,我不能做別人的工作。」

阿米克隨後提到湖人方面可能會傾向保留選秀權,留到下個賽季。報導中更指出詹姆斯已經對湖人的補強措施感到厭倦,對管理階層也失去耐心。甚至還在訪談中爆粗口。「你們都明白他×的會發生什麼事,我已經無需再說什麼。」

不過在這篇報導出來之後,詹姆斯特別在推特上轉貼阿米克的貼文並反駁道。「嘿,Sam,我並沒有失去耐心。你寫得好像我很沮喪一樣,但我其實沒有。我反覆不斷跟你強調,我所關注的是休息室的隊友們,而非干涉管理階層的工作。真實的採訪情況就是如此,當下我的情緒也是很平靜的。」

Hey Sam actually my patience isn’t waning. You make it sound like I’m frustrated when I’m really not. I told you over and over, my job is focused on the guys in the locker room, my job isn’t the roster. That’s the reality of that conversation. And I said what I said with the https://t.co/NocLse0dVf