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NBA／快艇雙星合體後最長連敗 雷納德：有趣的挑戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
快艇近期陷入泥淖。 路透社
快艇近期陷入泥淖。 路透社

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）今天雖繳出29分，但球隊沒能守住老鷹隊球星楊恩（Trae Young），他最後6分27秒就攻下14分，以全場30分表現率隊克服最多11分落後，最終以112：108逆轉勝，賞給快艇6連敗，讓雷納德寫下另類紀錄。

這是雷納德和喬治（Paul George）一同身穿快艇戰袍後的隊史最長連敗，雷納德正向說，這是球隊很好的考驗，可以看出遇到困境時的面對和解決方式，「我認為還是很好，大家都保持正向積極。」

雷納德提到，連敗可以看出球員是否享受比賽、團隊狀況，以及球隊能否度過低潮，「這很有趣，這是對我們很好的挑戰。」

傷病還是快艇問題，喬治連兩場缺陣，肯納德（Luke Kennard）也因小腿問題沒能出賽，雷納德本季也是打打停停。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「我覺得防守端我們做得很好，就是持續學習和打後衛這位置的曼恩（Terance Mann）配合，但當喬治回來，他也可以幫忙，我想總體來說會很棒。」

泰隆魯今天啟用曼恩先發，取代過去兩季先發的後衛傑克森（Reggie Jackson）；傑克森今天只有上半場出賽8分鐘，得分掛零，曼恩35分鐘上場時間則是貢獻14分、8籃板和4助攻。

泰隆魯表示，「變陣」是幫助球隊回到正軌的方式之一，每晚陣容都可能有變化。

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