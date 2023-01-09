快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

新一輪免費快篩明上路 兩類人可再領5劑

NBA／麥克米倫生涯第750勝 楊恩：為他感到高興

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
麥克米倫達成750勝里程碑。 歐新社
麥克米倫達成750勝里程碑。 歐新社

在楊恩（Trae Young）第四節的強勢發揮下，老鷹扭轉劣勢力退快艇，這一勝也讓總教練麥克米倫（Nate McMillan）生涯執教勝場數累積達到750勝。

麥克米倫在NBA總教練勝場數方面排名史上第18名，現役教練中僅次於波波維奇（Gregg Popovich）的1357勝、瑞佛斯（Doc Rivers）的1067勝、卡萊爾（Rick Carlisle）的884勝。

賽後得知主帥達成750勝里程碑，楊恩也表達恭賀之意。「這真的很酷。顯然，我知道麥克米倫累積很多場勝利，但我們不知道今晚居然是他的第750場。每當我的隊友和教練達成一個里程碑時，我都會為他們感到高興，因為不是每個人都能做到這一點。我很高興他是和我們一起收下的生涯第750勝。」

相關新聞

NBA／楊恩第四節飆分接管戰局 老鷹逆轉賞快艇6連敗

近況欠佳的快艇，在主場迎戰老鷹的過程中，雖然第四節中一度領先兩位數分差，然而最後關頭卻擋不住楊恩（Trae Young）的破壞力，讓他一人獨拿14分，率領老鷹硬是逆轉戰局，以112比108擊沉快艇。

NBA／杜蘭特總得分超越威金斯 外媒曝膝傷可能無礙

杜蘭特（Kevin Durant）在面對熱火的比賽中雖然因右膝傷勢被迫提前退場，不過此戰得到17分的他，生涯總得分累積達到26684分，超越「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）

NBA／透納攻守發揮助溜馬奪勝 主帥：他正處生涯顛峰

第四節一度落後9分的溜馬，在比賽最後關頭上演逆轉秀，靠著透納（Myles Turner）的三分打，搭配哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、希爾德（Buddy Hield）、奈史密斯（Aar

NBA／哈登大三元成就得分里程碑 76人近15戰奪12勝

哈登（James Harden）在今天作客底特律的比賽中繳出20分11籃板11助攻的大三元表現，這是他生涯第71次大三元，更重要的是，哈登生涯總得分累積達到24005分，成為史上第27位達到24000

NBA／麥克米倫生涯第750勝 楊恩：為他感到高興

在楊恩（Trae Young）第四節的強勢發揮下，老鷹扭轉劣勢力退快艇，這一勝也讓總教練麥克米倫（Nate McMillan）生涯執教勝場數累積達到750勝。 麥克米倫在NBA總教練勝場數方面排

NBA／太陽末節崩盤苦吞6連敗 主帥：頂不住騎士防守壓力

失去布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）兩大後場軸心，佩恩（Cameron Payne）和強森（Cameron Johnson）同樣也持續掛傷，傷兵滿營的太陽近期可說是步履蹣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。