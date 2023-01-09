NBA／麥克米倫生涯第750勝 楊恩：為他感到高興

在楊恩（Trae Young）第四節的強勢發揮下，老鷹扭轉劣勢力退快艇，這一勝也讓總教練麥克米倫（Nate McMillan）生涯執教勝場數累積達到750勝。

麥克米倫在NBA總教練勝場數方面排名史上第18名，現役教練中僅次於波波維奇（Gregg Popovich）的1357勝、瑞佛斯（Doc Rivers）的1067勝、卡萊爾（Rick Carlisle）的884勝。

賽後得知主帥達成750勝里程碑，楊恩也表達恭賀之意。「這真的很酷。顯然，我知道麥克米倫累積很多場勝利，但我們不知道今晚居然是他的第750場。每當我的隊友和教練達成一個里程碑時，我都會為他們感到高興，因為不是每個人都能做到這一點。我很高興他是和我們一起收下的生涯第750勝。」