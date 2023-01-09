NBA／太陽末節崩盤苦吞6連敗 主帥：頂不住騎士防守壓力

失去布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）兩大後場軸心，佩恩（Cameron Payne）和強森（Cameron Johnson）同樣也持續掛傷，傷兵滿營的太陽近期可說是步履蹣跚。

今天主場對騎士一戰，前三節太陽猶能和對方周旋，然而第四節在火力不濟的情況下，整體戰力迅速崩盤，遭騎士一番猛轟，一口氣落後達22分之多，最終以98比112不敵，黯然吞下6連敗。

太陽近期1勝9敗，自12月5日以來更是18戰14敗，導致他們從西區龍頭一路狂跌，如今暫居西區第8。由於太陽、快艇和拓荒者今天全部輸球，這讓勇士撿到便宜，排名反而升至西區第6。

太陽第四節的慘敗之餘，艾頓（Deandre Ayton）賽後更透露自己不慎踩到其他人的腳，導致左腳踝扭傷，將會進入每日觀察名單。「我們在第四節失去了一些注意力，精神不夠集中。」艾頓說。

主帥威廉斯（Monty Williams）則表示：「我們竭盡所能留在比賽之中，然後到了第四節，我們沒能頂住他們的防守壓力。」

一項數據顯示，當布克有出賽時，太陽戰績18勝11敗，當他缺席時，太陽僅有2勝10敗；眼下布克還有一段時間需要休養，太陽能否撐柱這段艱難時期，或許也將牽動著球隊能否擠進季後賽。