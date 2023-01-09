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NBA／讚約柯奇籃球智商堪比詹皇 主帥：就像一部電腦
連續兩年贏得年度MVP的約柯奇約柯奇（Nikola Jokic），今年賽季即便穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）傷癒重回球場，其比賽主宰力依然不減反升。
約柯奇開季至今場均得到25.3分10.8籃板9.5助攻，繳出將近場均大三元的驚人數據，同時帶領金塊暫居西區龍頭之位。如此個人表現和球隊戰績，也讓約柯奇問鼎年度MVP三連霸的呼聲水漲船高。
金塊主帥馬龍（Michael Malone）近日除了盛讚子弟兵的出色表現外，他更拿約柯奇和詹姆斯（LeBron James）相比。
「扣除掉運動能力這一點，約柯奇的籃球智商和詹姆斯可說是非常相似，他們都是最懂得使用頭腦打球的球星。他們會去閱讀場上的局勢，不僅能觀察對方如何來防守自己，更能看清楚場上其他4名球員的動態。約柯奇就像是一部電腦，總能很快速閱讀一切狀況，並且做出最好的決策，正確率可以達99%。」馬龍說。
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