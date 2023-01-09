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NBA／合約年屢成交易流言主角 伯爾特：願和馬刺續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
伯爾特將在賽季結束成為完全自由球員。 美聯社
伯爾特將在賽季結束成為完全自由球員。 美聯社

持續陷入交易流言中的馬刺中鋒伯爾特（Jakob Poeltl），今年是他合約最後一年，將在夏天成為完全自由球員。由於馬刺本季早已決定進入重建計畫，也因此伯爾特在交易市場上也得到不少注目，多支球隊都表達出興趣。

伯爾特本季年薪為940萬美元，就交易市場來說稱得上是很適當的談判金額。本季他場均可以得到11.9分9.5籃板3助攻1.1阻攻。

面對有關自己的交易傳言，伯爾特顯然已經習以為常，他也透露自己如果沒有被馬刺交易，他會願意和球隊續約，預計可能會拿到一份年薪約1500萬到2000萬美元的合約。

「我不在意外面有多少流言，我甚至沒有去了解這些，我只是想努力打好我的比賽，努力為勝利做出貢獻。」伯爾特說。

對於馬刺今年賽季的計畫，伯爾特表示自己主要關注的還是努力工作。「我不知道我們這個賽季會如何結束，我們是否能成功，或者能否得到一枚好籤。如今一切都存在變數，所以我現在不會太關注這個問題，我所能做的就是繼續努力工作。如果我沒有被馬刺交易，我會非常希望和球隊續約。」

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