NBA／烏布瑞動手術缺陣 太陽暴龍騎士傳有興趣交易

儘管因左手韌帶撕裂必須接受手術治療，預計將缺席4到6週的時間，不過烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）近期卻成為交易市場上的話題人物。根據知名記者史坦（Marc Stein）透露，包括太陽、騎士和暴龍都對他感興趣。

烏布瑞本季在小鮑爾（LaMelo Ball）長期缺賽的情況下，扛下球隊得分重任，場均繳出20.2分5.1籃板1.6抄截的成績，得分創下生涯新高。今年賽季將是烏布瑞合約最後一年，年薪為1260萬美元。

太陽由於陣中傷兵滿營，加上克勞德（Jae Crowder）的交易問題遲遲未能解決，整體戰力出現巨大缺口，近期表現跌落谷底；倘若沒有適當的補強，恐怕今年賽季將會淪為曇花一現。同樣地，暴龍今年賽季成績也一落千丈，至今勝率不足5成，甚至連附加賽資格都摸不上邊。

至於騎士一直以來都在尋覓側翼好手，烏布瑞會進入交易流言之中也是可以預期。