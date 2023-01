NBA／杜蘭特總得分超越威金斯 外媒曝膝傷可能無礙

杜蘭特(Kevin Durant)在面對熱火的比賽中雖然因右膝傷勢被迫提前退場,不過此戰得到17分的他,生涯總得分累積達到26684分,超越「人類精華影片」威金斯(Dominique Wilkins),排名躍居史上第14。

杜蘭特接下來的超越目標將是「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的26710分、「非洲天王」歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的26946分、海斯(Elvin Hayes)的27313分和摩西馬龍(Moses Malone)的27409分,賽季結束有望將排名推升到史上第10。

“He stacks up with the greatest scorers to ever play this game.” 🎥 @DWilkins21 on @KDTrey5 pic.twitter.com/llmRYlvr33

儘管杜蘭特提前傷退,不過籃網此戰最後仍靠著奧尼爾(Royce O'Neale)的致勝球,在客場以102比101險勝熱火。

總教練馮恩(Jacque Vaughn)賽後表示杜蘭特將會在明天接受傷勢評估。而根據當地媒體透露,杜蘭特的傷勢狀況是相對樂觀,不至於太嚴重,應該不會有大礙。

至於厄文(Kyrie Irving)則說自己有和杜蘭特聊過。「他的精神狀態不錯。」對於杜蘭特為求慎重可能會缺席比賽,厄文也直言,「我們沒有時間找藉口,我們必須繼續向前走。」

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play.



Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1