NBA／表彰康利卓越貢獻 灰熊聲明未來退休11號球衣
自從2007年以首輪第4順位加入灰熊後，康利（Mike Conley）一待就是12年，直到2019年夏天才透過交易轉戰到爵士。
長時間的征戰對於球員異動頻繁的灰熊來說可謂罕見，也因此包括得分、助攻、抄截、三分命中數、出賽場次等項目，康利都高居灰熊隊史之冠。
灰熊球團在今天發表聲明表示，未來將會退休康利的11號球衣。
「康利是灰熊和曼菲斯的城市象徵，他在為灰熊效力的12個賽季裡奉獻了他的真心。他的天賦、決心和努力讓我們的球隊成為季後賽的競爭者，他的意志力和運動精神是我們球隊精神的重要組成。為了表示對他為球隊和社區諸多貢獻的尊重，康利一直都將是曼菲斯的一份子。我們很驕傲，康利的11號球衣未來有一天將飄揚在FedEx球場上空。」
灰熊是在1995-96年擴編成軍，至今球隊僅有一件退休球衣，那就是藍道夫（Zach Randolph）的50號戰袍。
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