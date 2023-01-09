NBA／透納攻守發揮助溜馬奪勝 主帥：他正處生涯顛峰

第四節一度落後9分的溜馬，在比賽最後關頭上演逆轉秀，靠著透納（Myles Turner）的三分打，搭配哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、希爾德（Buddy Hield）、奈史密斯（Aaron Nesmith）聯手10罰9中，溜馬殺出一波12比4的攻勢，後來居上反以116比111擊退黃蜂。

近況出色的溜馬在最近10場比賽中贏得8勝，目前排名東區第6，不過和後面緊追的尼克只有0.5場勝差。

WHAT A BLOCK BY MYLES TURNER TO SEAL THE PACERS W 🚫 pic.twitter.com/cH5iK0o8tB — NBA (@NBA) January 9, 2023

溜馬先發5人得分均超過雙位數。透納拿下29分9籃板4阻攻，包括最後13秒一次重要封阻，攻守兩端發揮淋漓盡致。哈利伯頓16分13助攻5籃板3抄截，希爾德21分，奈哈德（Andrew Nembhard）19分4助攻4抄截，奈史密斯15分6籃板4抄截。

「我為我們現在的球隊表現感到興奮，但我們眼前還有很多工作要做，不能就此滿足。」透納說。

Myles Turner was too casual with this.👀 pic.twitter.com/YvjQXa4iQv — Indiana Pacers (@Pacers) January 9, 2023

透納本季場均得分和籃板均創下生涯新高，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也稱讚了透納的發揮。「他正處於巔峰狀態，打出他生涯以來的最佳表現。他在關鍵時刻做得很棒。」

黃蜂陣中以華盛頓（P.J. Washington）的22分為最高，普拉里（Mason Plumlee）18分13籃板，洛齊爾（Terry Rozier）19分6籃板6助攻，小鮑爾（LaMelo Ball）13分8助攻，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）17分。