NBA／透納攻守發揮助溜馬奪勝 主帥：他正處生涯顛峰

第四節一度落後9分的溜馬,在比賽最後關頭上演逆轉秀,靠著透納(Myles Turner)的三分打,搭配哈利伯頓(Tyrese Haliburton)、希爾德(Buddy Hield)、奈史密斯(Aaron Nesmith)聯手10罰9中,溜馬殺出一波12比4的攻勢,後來居上反以116比111擊退黃蜂。

近況出色的溜馬在最近10場比賽中贏得8勝,目前排名東區第6,不過和後面緊追的尼克只有0.5場勝差。

WHAT A BLOCK BY MYLES TURNER TO SEAL THE PACERS W 🚫 pic.twitter.com/cH5iK0o8tB