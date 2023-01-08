NBA／對公鹿戰力仍感自豪 安戴托昆波：建立良好習慣
以9連勝開啟新賽季的公鹿，後續走得可說是起伏不定，近一段時間更是陷入泥淖之中，包括日前竟以29分之差慘敗東區戰績倒數的黃蜂。儘管從帳面上來看，公鹿仍居東區第3，但比賽內容卻是不盡如意。
「你們有看過海棉寶寶裡面的一集嗎？內容好像是他走進自己的大腦，然後他就瘋了 開始燒起東西。這情況跟我們輸給黃蜂有點像，是吧。」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說。
安戴托昆波語帶輕鬆地表達感受。事實上，雖然公鹿面臨不少狀況，但他仍相信球隊的整體實力和競爭力，眼前這些固然是令人失望一個過程，但只要全隊能建立起正確的習慣，未來還是大有可為。
「這沒事的，我們會輸掉一些比賽，但我們也贏得很多比賽，即便我們還沒有養成好的習慣，我們仍排在東區前3。我相信當每個人都開始適應之後，球員們會清楚自己的角色，並且努力投入其中，享受比賽樂趣。」
安戴托昆波堅信一旦公鹿能夠保持健康，全員正常出賽，他們將會再次成為一股強大的力量。「該發的事情都讓他發生吧。我對於我們現在的團隊很自豪，我們必須做得更好，球員也了解這些。我們會變得更好的。」安戴托昆波說。
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