NBA／坦言渴望留守拓荒者 葛蘭特不關心續約問題

2020年和活塞簽下3年6000萬美元合約的葛蘭特（Jerami Grant），上季結束後被球隊交易到拓荒者，進入合約最後一年的他，將在今年夏天成為完全自由球員。近日接受採訪時，葛蘭特坦言自己很享受在波特蘭的生活，渴望繼續留在這裡打球。

「我沒有計畫要離開這裡，」葛蘭特表示，「我很喜歡拓荒者，熱愛這裡的生活，這裡的每個人都很友好，有一種大家庭的氛圍。我們擁有很棒的球員，也有出色的管理團隊，我很享受在這裡打球。」

葛蘭特本季年薪為2096萬美元，場均可以得到22.3分4.3籃板2.7助攻，投籃命中率49.1%，每場投進2.6顆三分球，三分命中率高達44.2%，整體表現幾乎可以說是生涯最佳的一季。

身為一名6呎8吋的鋒線搖擺人，葛蘭特具備攻守全面和外線能力，可以說是當前聯盟最值錢的球員技能包。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的推算，葛蘭特有資格提前簽下4年1.13億美元的合約。

看起來葛蘭特將有機會爭取年薪3000萬美元的合約，只是現階段他在接受採訪時仍透露，自己目前只是想要贏球。「我沒有專注在提前續約一事上。」葛蘭特說。