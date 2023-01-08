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NBA／交易後首度重返聖城 懷特：感謝馬刺每一個人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特(右)回到熟悉的主場。 路透社
懷特(右)回到熟悉的主場。 路透社

歷經去年2月季中交易之後，懷特（Derrick White）今天首度回到NBA生涯起點、也就是熟悉的聖安東尼奧主場。馬刺球團特別準備影片向他致敬，現場球迷起身熱烈歡迎這為子弟兵的回歸。

「我對此心存感激，」懷特談到再次回到聖城接受全場致敬，「我在這裡有很多很特別的回憶和時光，只是以客隊的方式來訪感覺很不一樣，但能在這裡取得勝利，感覺很不錯。我們在最後找到贏球的方法。馬刺打得很努力，他們擁有很棒的教練，我們相互較量。」

懷特繼續說道：「我感謝在馬刺的每一個人。我現在所知道的一切，基本上都是他們教導我的，所以我很感謝他們。球隊從上到下，教練和工作人員，每一個人都是。能看到他們的致敬影片，真的感觸良多。」

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