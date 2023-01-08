NBA／詹姆斯連續高效率飆分秀 紀錄成就傲視古今
湖人能夠擺脫戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣陰影，近期殺出5連勝氣勢，排名直逼附加賽資格，甚至距離前6名季後賽安全名單也僅剩下3場勝差，這一切都離不開詹姆斯（LeBron James）的強勢發揮。
在今天「背靠背」出賽的情況下，詹姆斯又以28投14 中、外加9罰8中的命中率表現，轟進全場最高37分，還有8籃板7助攻的表現。在過了38歲生日之後，詹姆斯4戰場均得分高達38分。
LeBron tonight in the Lakers W:— NBA (@NBA) January 8, 2023
37 points
8 rebounds
7 assists
👑 pic.twitter.com/bskcG6tWeT
根據統計，詹姆斯已經連續13場比賽以超過5成命中率至少拿到25分，超越「郵差」馬龍（Karl Malone），和2000-01年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、2019-20年的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列史上第2，僅次於在1969-70年和1970-71年連14場有如此表現的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。
目前詹姆斯已經連續23場比賽至少拿到20分，而他在生涯第20個賽季累積15場破30分、23場破25分29場破20分的表現，全都高居史上之冠。
詹姆斯如今生涯總得分距離38000分還差35分，距離賈霸的歷史紀錄還有422分，預估只需約15場比賽就能達標。
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