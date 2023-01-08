快訊

NBA／詹皇過38歲近4戰場均38分 生涯3萬8000分倒數剩35分

經典賽／具列管身分 林子偉ALL IN給中華隊

新北房市成交量腰斬 專家直言今年房價恐修正10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。 路透社
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。 路透社

湖人在客場靠著施羅德（Dennis Schroder）的致勝罰球力退國王，自2021年5月以來再次嚐到5連勝滋味，陣中4人破20分的強勢火力成了一大關鍵。其中，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上陣貢獻23分15助攻5籃板，追平本季個人最多助攻紀錄。

根據統計，衛斯特布魯克成為1970-71年開始統計先發替補數據以來，第2位在比賽中至少拿到20分15助攻5籃板的球員。

至於前一位以板凳身份單場拿到至少20分15助攻的球員則是2008年的杜洪（Chris Duhon）。

相關新聞

NBA／詹姆斯連續高效率飆分秀 紀錄成就傲視古今

湖人能夠擺脫戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣陰影，近期殺出5連勝氣勢，排名直逼附加賽資格，甚至距離前6名季後賽安全名單也僅剩下3場勝差，這一切都離不開詹姆斯（LeBron James）的強

NBA／施羅德致勝罰球退國王 湖人4人破20分奪5連勝

近況出色的湖人在作客沙加緬度的比賽中，與國王一路廝殺到最後時刻，靠著施羅德（Dennis Schroder）剩下3.6秒的關鍵兩罰命中，以136比134驚險勝出，將連勝場次推進到5場。 湖人5連

NBA／讚詹皇NBA史上最佳門面 格林：20年持續高水準

儘管長期以來都是球場上的對手，但勇士悍將格林（Draymond Green）一直以來都是對詹姆斯（LeBron James）的能力推崇備至。日前38歲的詹姆斯在對老鷹一役中豪取47分的驚人表現，更讓格

NBA／以自身經驗期勉波爾 柯瑞：他還有很長的路要走

勇士日前在主場慘遭活塞絕殺，後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻的要命失誤自然被拿來放大檢視，不過賽後受訪時，主帥柯爾（Steve Kerr）和湯普森（Klay Thompson）都發聲力挺波

NBA／總管邁爾斯續留與否引關注 勇士老闆：已提供合約報價

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）的合約將在今年賽季結束後到期，不過目前雙方並沒有達成續約協議，這也引發外界的揣測。不過勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在接受採訪時透露，球團已經向邁爾斯提出報價

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

湖人在客場靠著施羅德（Dennis Schroder）的致勝罰球力退國王，自2021年5月以來再次嚐到5連勝滋味，陣中4人破20分的強勢火力成了一大關鍵。其中，衛斯特布魯克（Russell Westb

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。