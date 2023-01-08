聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄
湖人在客場靠著施羅德（Dennis Schroder）的致勝罰球力退國王，自2021年5月以來再次嚐到5連勝滋味，陣中4人破20分的強勢火力成了一大關鍵。其中，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上陣貢獻23分15助攻5籃板，追平本季個人最多助攻紀錄。
根據統計，衛斯特布魯克成為1970-71年開始統計先發替補數據以來，第2位在比賽中至少拿到20分15助攻5籃板的球員。
至於前一位以板凳身份單場拿到至少20分15助攻的球員則是2008年的杜洪（Chris Duhon）。
RUSSELL WESTBROOK HAMMER 🔨 pic.twitter.com/NBTTqzno3n— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 8, 2023
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言