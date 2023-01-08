NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

湖人在客場靠著施羅德（Dennis Schroder）的致勝罰球力退國王，自2021年5月以來再次嚐到5連勝滋味，陣中4人破20分的強勢火力成了一大關鍵。其中，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上陣貢獻23分15助攻5籃板，追平本季個人最多助攻紀錄。

根據統計，衛斯特布魯克成為1970-71年開始統計先發替補數據以來，第2位在比賽中至少拿到20分15助攻5籃板的球員。

至於前一位以板凳身份單場拿到至少20分15助攻的球員則是2008年的杜洪（Chris Duhon）。