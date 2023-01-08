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NBA／施羅德致勝罰球退國王 湖人4人破20分奪5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
施羅德關鍵罰球助湖人5連勝。 路透社
施羅德關鍵罰球助湖人5連勝。 路透社

近況出色的湖人在作客沙加緬度的比賽中，與國王一路廝殺到最後時刻，靠著施羅德（Dennis Schroder）剩下3.6秒的關鍵兩罰命中，以136比134驚險勝出，將連勝場次推進到5場。

湖人5連勝過後，戰績來到19勝21敗，和灰狼相同已無勝差，且和第10名有附加賽資格的爵士僅剩0.5場勝差，後勢看漲。

紫金軍團此役4人得分超過20分。致勝功臣施羅德全場11投8中，高效率拿下27分4籃板2助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻23分15助攻5籃板，布萊恩（Thomas Bryant）14投12中，豪取29分14籃板。至於詹姆斯（LeBron James）依然維持高檔狀態，狂轟37分8籃板7助攻。

湖人團隊命中率高達61.0%，展現絕佳的進攻狀態。前三節雙方火力比拚，戰成109比109平手；湖人第四節初一波猛攻，取得9分領先優勢，但福克斯（De'Aaron Fox）單節狂攻17分，帶動國王持續追回比分，終場前1分鐘甚至是反超前2分。

關鍵時刻詹姆斯強形突破完成三分打，隨後國王出現失誤，衛斯特布魯克造成犯規，2罰1中。福克斯很快單打跳投回敬兩分，兩隊再度平手。暫停過後，施羅德持球切入成功製造犯規，從而站上罰球線，穩穩罰進致勝分。

最後一擊嘗試大號三分未中的福克斯，此戰獲得34分9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到25分12籃板7助攻；巴恩斯（Harrison Barnes）18分，赫爾特（Kevin Huerter）17分6籃板，穆雷（Keegun Murray）16分。國王在4戰3勝之後，近期吞下2連敗。

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