NBA／讚詹皇NBA史上最佳門面 格林：20年持續高水準

儘管長期以來都是球場上的對手，但勇士悍將格林（Draymond Green）一直以來都是對詹姆斯（LeBron James）的能力推崇備至。日前38歲的詹姆斯在對老鷹一役中豪取47分的驚人表現，更讓格林忍不住大讚詹皇乃是NBA史上的「最佳門面」。

「他是NBA有史以來最好的門面，我不確定未來聯盟是否還會有比他更棒的門面出現。」格林在自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》上讚道。

格林也點出詹姆斯之所以偉大的一個關鍵在於，他在20年以上的職業生涯持續高水準演出，這點可說是前無古人，恐怕也將是後無來者。

即將挑戰聯盟歷史得分王的詹姆斯，本季場均仍能攻下28.9分8.2籃板6.7助攻，依然讓諸多年輕後輩望塵莫及，絲毫看不出歲月老人在他身上的痕跡。

格林更表示，當今這個時代擁有詹姆斯這般的統治力，還有柯瑞與勇士主宰聯盟的成就，堪稱是聯盟史上最好的時代之一。