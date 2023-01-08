NBA／維金斯復出無用 勇士慘遭魔術戲耍主場首吞連敗

因內收肌拉傷連續缺席15場比賽的維金斯（Andrew Wiggins），在今天主場比賽中正式回歸；不過其狀態並不理想，12投僅4中得到12分3籃板2助攻。

而勇士整體狀況更是跌到谷底，第三節慘遭魔術的狙擊，導致球隊陷入兩位數落後困境，進入第四節更是一度輸到18分之多，幾乎毫無反擊之力。終場，勇士以101比115不敵魔術。

開季以來主場維持高勝率的勇士，近期卻是連續敗給東區兩支後段班球隊；而這也是魔術自2012年12月以來首度在勇士主場拿下勝利。

Paolo Banchero dropped a team-high 25 PTS and 4 threes in the Magic win in Golden State 👀 pic.twitter.com/LWIlhgIcnb — NBA (@NBA) January 8, 2023

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）攻下25分5籃板3助攻，華格納（Franz Wagner）得到24分；佛爾茲（Markelle Fultz）16分7助攻5籃板6抄截，卡特（Wendell Carter Jr.）13分10籃板；替補的安東尼（Cole Anthony）也有16分7籃板5助攻的表現。

勇士整個下半場投籃命中率僅30.8%，三分球更是25投6中，進攻端難以造成直接威脅。湯普森（Klay Thompson）此役並未上陣，波爾（Jordan Poole）雖得到21分6助攻4籃板，但17投僅5中。

替補的蘭姆（Anthony Lamb）獲得全隊最高26分，外加8籃板4助攻2抄截，迪文森佐（Donte DiVincenzo）15分8籃板。