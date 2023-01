NBA／維金斯復出無用 勇士慘遭魔術戲耍主場首吞連敗

因內收肌拉傷連續缺席15場比賽的維金斯(Andrew Wiggins),在今天主場比賽中正式回歸;不過其狀態並不理想,12投僅4中得到12分3籃板2助攻。

而勇士整體狀況更是跌到谷底,第三節慘遭魔術的狙擊,導致球隊陷入兩位數落後困境,進入第四節更是一度輸到18分之多,幾乎毫無反擊之力。終場,勇士以101比115不敵魔術。

開季以來主場維持高勝率的勇士,近期卻是連續敗給東區兩支後段班球隊;而這也是魔術自2012年12月以來首度在勇士主場拿下勝利。

Paolo Banchero dropped a team-high 25 PTS and 4 threes in the Magic win in Golden State 👀 pic.twitter.com/LWIlhgIcnb