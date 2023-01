NBA／公牛雙槍聯手狂轟71分 力退爵士奪3連勝

公牛得分雙箭頭德羅展(DeMar DeRozan)和拉文(Zach LaVine)今天分別攻下35分7助攻、36分7籃板,包括第四節最後時刻聯手包辦全隊所得23分中的21分,帶領球隊力擋爵士的強力反擊,在主場以126比118驚險勝出,贏得3連勝。

公牛在最近10場比賽中取得7勝,逐漸擺脫先前的輸球陰霾,勝率逐漸逼近5成。目前公牛排名東區第9。

DeMar DeRozan and Zach LaVine showed out to lead the Bulls to victory in Chicago 🔥



DeMar: 35 PTS, 7 AST

LaVine: 36 PTS, 7 REB, 6 3PM pic.twitter.com/MPN6Y2GfW1