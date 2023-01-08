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NBA／公牛雙槍聯手狂轟71分 力退爵士奪3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拉文攻下本場最高36分。 美聯社
拉文攻下本場最高36分。 美聯社

公牛得分雙箭頭德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）今天分別攻下35分7助攻、36分7籃板，包括第四節最後時刻聯手包辦全隊所得23分中的21分，帶領球隊力擋爵士的強力反擊，在主場以126比118驚險勝出，贏得3連勝。

公牛在最近10場比賽中取得7勝，逐漸擺脫先前的輸球陰霾，勝率逐漸逼近5成。目前公牛排名東區第9。

德羅展本季累積14次單場破30分，拉文則是有6次，而這場比賽卻是兩人首度同場破30分；此外，佛西維奇（Nikola Vucevic）也貢獻了15分16籃板4助攻2阻攻。

上半場公牛靠著更好的命中率取得4分領先，不過第三節馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）聯手拿下21分，帶動爵士單節豪取40分，反而後來居上，超前公牛5分。爵士雙槍在最後一節明顯熄火，反觀德羅展和拉文在關鍵時刻及時殺出，特別是拉文的連續3顆三分球，讓球隊一口氣拉開兩位數分差。

眼見芝加哥雙槍肆虐，爵士並未繳藉投降，持續緊咬住對手，一度追到僅有4分；德羅展此時接管比賽，連投帶罰獨拿7分，進而確保勝利到手。

前一場轟進生涯新高49分的馬卡南，此戰20投12中，拿下28分4籃板3助攻3抄截；克拉克森18分8助攻，首輪樂透新秀阿巴吉（Ochai Agbaji）則有19分進帳，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）15分14籃板3助攻。

爵士狀態低迷，近7場比賽吞下6敗，勝率早已跌破5成，排名一路下探，目前第10名的附加賽席次也是岌岌可危。

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