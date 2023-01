NBA／唐西奇34分大三元領銜 獨行俠主場輕取鵜鶘

前一戰遭到塞爾蒂克壓制的聯盟得分王唐西奇(Luka Doncic),今天主場迎戰鵜鶘重新找回丰采,全場23投10中包括15罰11中,轟進34分10籃板10助攻,儘管出現7次失誤仍瑕不掩瑜,帶領獨行俠以127比117拿下勝利。

唐西奇本季累積28次破30分,同時也完成第9次大三元,落後約柯奇(Nikola Jokic)1次,生涯累積達55次。

