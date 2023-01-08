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NBA／唐西奇34分大三元領銜 獨行俠主場輕取鵜鶘

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇送出本季第9次大三元。 美聯社
唐西奇送出本季第9次大三元。 美聯社

前一戰遭到塞爾蒂克壓制的聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic），今天主場迎戰鵜鶘重新找回丰采，全場23投10中包括15罰11中，轟進34分10籃板10助攻，儘管出現7次失誤仍瑕不掩瑜，帶領獨行俠以127比117拿下勝利。

唐西奇本季累積28次破30分，同時也完成第9次大三元，落後約柯奇（Nikola Jokic）1次，生涯累積達55次。

面對陣容殘缺的鵜鶘，唐西奇首節就獨拿14分，帶領球隊殺出34比15的單節比分，從而掌控先機；獨行俠延續這股氣勢，第三節伍德（Christian Wood）和唐西奇又聯手飆進24分，幫助球隊一度領先達20分之多。

儘管馬歇爾（Naji Marshall）第四節攻下8分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和瓊斯（Herbert Jones）也合力貢獻15分，但獨行俠仍掌握兩位數分差的優勢，穩穩收下這場勝利。

伍德此役14投9中，攻下28分6籃板2阻攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）18分；丁威迪（Spencer Dinwiddie）12分，哈迪（Jaden Hardy）15分。

瓦藍邱納斯得到25分10籃板3助攻，馬歇爾24分4助攻3抄截，瓊斯16分6籃板5抄截，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）14分7助攻5籃板。

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