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NBA／以自身經驗期勉波爾 柯瑞：他還有很長的路要走

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(左)勉勵波爾。 路透社
柯瑞(左)勉勵波爾。 路透社

勇士日前在主場慘遭活塞絕殺，後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻的要命失誤自然被拿來放大檢視，不過賽後受訪時，主帥柯爾（Steve Kerr）和湯普森（Klay Thompson）都發聲力挺波爾，期勉他可以從失敗中持續學習成長。

湯普森當時曾表示：「我把球傳給波爾是有原因的，因為他是一名關鍵球員，也是出色的進攻創造者，沒有他我們不可能取得連勝，球員生涯初期都會面臨犯錯，我和柯瑞（Stephen Curry）也都經歷過。」

儘管波爾本季有平均20.6分的火力輸出，但他近10場發生49次失誤，本季累積141次失誤更居聯盟第一，場均3.5次則是排在第9。

而柯瑞日前被問到波爾的失誤狀況，他也以自身經驗為例提供建議。「在我進入聯盟的第2年，我曾在關鍵比賽中被換下場。那是因為我在整個比賽過程中有很多不小心的失誤。我當時一定不是最值得信賴的人，但我正逐漸變得更好。在職業生涯的那個時期，我記得很清楚，我必須去贏得信任，搞清楚如何在這些過程中證明自己是值得信任。」

柯瑞也給出自己的經驗談。「你不能因此對自己失去信心，你也不能想太多。看看比賽影片，了解你當下做了什麼決定，而你原本是可以做出什麼決定，不要為此感到害怕。一旦你跨越這道關卡，就你的職業生涯而言，那才是真正打破了枷鎖。」

柯瑞語重心長地說：「想要成為一個握有球權並且能夠贏得比賽的人，波爾還有很長的路要走。他會明白這一點的。」

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