NBA／以自身經驗期勉波爾 柯瑞：他還有很長的路要走

勇士日前在主場慘遭活塞絕殺,後衛波爾(Jordan Poole)關鍵時刻的要命失誤自然被拿來放大檢視,不過賽後受訪時,主帥柯爾(Steve Kerr)和湯普森(Klay Thompson)都發聲力挺波爾,期勉他可以從失敗中持續學習成長。

湯普森當時曾表示:「我把球傳給波爾是有原因的,因為他是一名關鍵球員,也是出色的進攻創造者,沒有他我們不可能取得連勝,球員生涯初期都會面臨犯錯,我和柯瑞(Stephen Curry)也都經歷過。」

儘管波爾本季有平均20.6分的火力輸出,但他近10場發生49次失誤,本季累積141次失誤更居聯盟第一,場均3.5次則是排在第9。

JP turns the ball over with under 10 seconds remaining in the game pic.twitter.com/JFGeUGzWek