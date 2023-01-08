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NBA／傳未接受暴龍破億美元報價 范弗利特恐投身自由市場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特可能試水自由市場。 美聯社
范弗利特可能試水自由市場。 美聯社

據多倫多當地媒體報導，暴龍主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）在去年休賽季拒絕了一份金額達1.14億美元的提前續約報價，這是暴龍當初所能開出的最大金額。雖然雙方未能達成共識，但今年夏天范弗利特仍有資格和暴龍提前續約。

范弗利特是在2020年和球隊簽下4年8500萬美元的合約，今年夏天他將握有球員選項，價值2282萬美元；一般預估，范弗利特將不會執行合約選項，從而投入自由市場測試身價。對暴龍來說，自然會希望提前和他達成續留協議。

而《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）亦表示，范弗利特當時沒有接受暴龍的報價，主要在於雙方都決定再等等。

有消息指出，范弗利特可能會在自由市場尋求一份類似熱火赫洛（Tyler Herro）4年高達1.3億美元的提前續約合約。

據悉，暴龍管理階層和老闆都希望可以留下范弗利特，即便暴龍本季戰績不盡人意。

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