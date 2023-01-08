NBA／待價而沽！ 傳克拉克森、透納拒絕提前續約方案
根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，爵士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）和溜馬中鋒透納（Myles Turner）近期都拒絕了球隊所提出的提前報價合約方案。
先前消息指出，克拉克森和透納都分別與爵士、溜馬展開提前續約談判。
克拉克森是在2020年簽下4年5200萬美元的合約，本季年薪為1300萬美元，他在2023-24年賽季握有球員選項。按照之前的消息透露，爵士仍希望和克拉克森提前達成續約協議，並不會把他放在交易之中。
至於一直以來都處於交易流言之中的透納，情況比克拉克森複雜許多。透納是在2018年簽下4年8000萬美元的合約，今年是他合約最後一年，年薪1800萬美元；透納將在夏天成為完全自由球員。
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