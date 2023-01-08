NBA／總管邁爾斯續留與否引關注 勇士老闆：已提供合約報價

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）的合約將在今年賽季結束後到期，不過目前雙方並沒有達成續約協議，這也引發外界的揣測。不過勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在接受採訪時透露，球團已經向邁爾斯提出報價。

「邁爾斯的薪資能夠在聯盟排進前3，」拉卡柏說道，「所以我想說的是，關於他沒有獲得續約報價的流言是不準確的。實際上，我們提供了幾份報價，目前就有兩份。」

拉卡柏接著表示：「我不會在公眾和媒體面前公開談論續約的具體事項，我能說的是，我們都愛邁爾斯，他是我們的家人。他已經在這支球隊待10年了，而且取得巨大突破，讓一切都變得更好，他值得他所獲得的一切。」

邁爾斯在2011年成為勇士總經理特助，隔年晉升為勇士總管，從而打造後續的勇士盛世陣容，奠定8年內4度奪冠的輝煌成就。邁爾斯曾在2015年和2017年兩度獲選年度最佳行政人員。

「老實說，我非常期待邁爾斯可以回歸球隊，」拉卡柏說，「他是個非常優秀的談判專家。我們愛他。」