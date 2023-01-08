NBA／泰托姆上演關鍵跳投 塞爾蒂克驚險擊退馬刺

作客面對戰績倒數的馬刺，近況起伏的聯盟龍頭塞爾蒂克打來仍是不輕鬆，終場前在領先11分的優勢下，竟被馬刺一舉逼平，靠著泰托姆（Jayson Tatum）剩下33.7秒一記底線關鍵後撤步跳投，加上後續的成功防守，才驚險地以121比116拿下2連勝。

先前6戰吞下5敗的綠衫軍，近期先後打了主場和客場4連戰，雖然比賽過程呈現劇烈起伏，還是取得6勝2敗的成績，現階段在東區領先第2名的籃網1.5場勝差。

Boston Celtics, krize soktuğu maçı, Jayson Tatum'un maç kazandıran basketiyle kazanıyor 🍀 pic.twitter.com/AvAHggZS4b — Clutch Time (@ClutchPage) January 8, 2023

泰托姆全場26投13中包括5記三分球，得到34分4籃板2助攻，布朗（Jaylen Brown）補上29分4籃板2助攻2抄截2阻攻；替補的波格登（Malcolm Brogdon）高效率貢獻23分7助攻。懷特（Derrick White）對上前東家得到8分11助攻5籃板3阻攻，威廉斯（Robert Williams III）10分11籃板4阻攻2抄截，霍福特（Al Horford）搶下11個籃板。

馬刺陣中8人得分超過雙位數，以瓊斯（Tre Jones）、柯林斯（Zach Collins）和理查森（Josh Richardson）的18分為最高，其中柯林斯還有12籃板5助攻的表現。