NBA／湖人39場換21套先發 詹姆斯：每個人都做好準備

儘管湖人球星戴維斯（Anthony Davis）受傷，如今傷兵名單再多出里夫斯（Austin Reaves）、華克（Lonnie Walker IV）2人，不過湖人仍在主場以130：114大勝老鷹，取得本季首次4連勝。

湖人本季39場比賽已經出現21套先發陣容，近期多名球員進入傷兵名單，包括戴維斯、里夫斯、華克、布朗（Troy Brown Jr.）、瓊斯（Damian Jones），因此湖人在4連勝期間，每場先發球員陣容都不一樣。

對此詹姆斯（LeBron James）表示，「這季與過去不同，每個人該做好準備。例如安德森（Juan Toscano-Anderson）過去不在輪換名單，他今天卻先發上場，無論對手是誰，都得做好準備。」

詹姆斯也稱讚湖人教練團的表現，「教練總是幫助我們準備就緒，可以從今晚納恩（Kendrick Nunn）的表現看見，今晚是他訓練成果的展現，投籃表現很出色，拿到23分，對我們來說很重要。」

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也談到戴維斯受傷期間，湖人出現的好現象，「我會讓任何球員都有機會上場，這激勵他們的打球心態，因為如果他們打得好，就會得到大量上場機會。」