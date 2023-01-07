NBA／「別當愛哭鬼！」杜蘭特透露傷後受布萊恩激勵
籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）近期接受《The Athletic》專訪，提到他在遭遇阿基里斯腱撕裂後，收到已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的安慰訊息，「別當愛哭鬼，你會沒事的，你將重新回歸，再次成為自己。」
阿基里斯腱撕裂過去被視為籃球員絕症，布萊恩2013年也曾遭遇此傷勢，復出後再未找回巔峰時期的表現。杜蘭特則在2019年總決賽遭遇此傷，下個球季一場都沒上。不過杜蘭特跟布萊恩說的一樣，重新找回自己，依然是那個場均30分左右的超級巨星。
杜蘭特坦言，「當時我心思很混亂，能聽見這個建議很棒，尤其是他也曾經歷過這一切。」杜蘭特也透露，「布萊恩當時和我一起討論如何治療傷勢。」
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