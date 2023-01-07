NBA／金塊主場籃框又壞了 教頭馬龍、約柯奇都傻眼

金塊隊日前在出戰塞爾蒂克隊的比賽中，才因為主場籃框歪斜修了整整35分鐘引發議論，沒想到在今天在出戰騎士隊的比賽中，又再度發生相同的狀況，儘管這次球場人員僅花了10分鐘就順利調整完成，但也讓金塊球員與總教練馬龍（Michael Malone）都感到傻眼。

金塊在本周出戰塞爾蒂克的比賽中，才因為R・威廉斯（Robert Williams III）的重扣導致籃框傾斜，迫使球場人員花了整整35分鐘調整後比賽才恢復進行。

而今天金塊則是在主場出戰騎士，比賽在第四節剛開打不到40秒後，騎士球員就向裁判反應籃框出現歪斜的狀況，且正是與日前被R・威廉斯灌歪的同一側籃框，讓金塊球場人員趕緊帶著梯子、扳手與水平儀再度出場維修，也引發全場球迷的噓聲。

對於短短幾天又發生了籃框歪掉的狀況，金塊總教練馬龍第一時間就走進球場了解情況，隨後他就面露難色的搖搖頭回到板凳席上，賽後在被問到此事時他則無奈的說：「別讓我說這件事，這對我的血壓不好。」

至於金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）也表示，在事情發生的當下，自己心中想著「不會又一次吧！」不過這兩場比賽最終金塊都順利帶走勝利，其中約柯奇還以28分、15籃板、10助攻拿下個人本季第10次大三元。