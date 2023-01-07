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NBA／勇士好消息！柯瑞恢復訓練、目標下周這天復出
勇士今日傳出好消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢逐漸好轉，根據消息，柯瑞當地時間周五已回到球場訓練，還參加5對5練習賽，柯瑞受訪時也透露，「目標下周六對馬刺時復出。」
柯瑞在去年12月中對上溜馬的比賽中出現左肩傷勢，所幸經檢查後不需動刀，治療3至4週就能重返球場。目前柯瑞連續缺席10場比賽，所幸勇士憑藉「主場優勢」取得6勝4敗的戰績，維持在西區第8。
柯瑞目前已回到球場訓練，受傷的部分穿著白色袖套進行防護。他昨日受訪時表示，「今天幾乎沒有任何限制，傷後第一次參加對抗練習，很高興能再次感受比賽的節奏和身體對抗，下場測試任何狀況。」
勇士安排柯瑞明天重新接受評估，了解他何時能重返球場。目標下周客場5連戰第1場能回歸，也就是下周六對戰馬刺的比賽。
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