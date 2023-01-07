NBA／不來台打球了？傳「表弟」卡森斯將為湖人試訓

曾傳出將來台打球的前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）終於有最新消息，據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，湖人下週將邀請卡森斯為球隊試訓。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）近期因右腳傷勢，已缺席數週，目前還未確定何時回歸。先前就有外媒預測，由於湖人陣中缺乏優秀的長人，可能找來卡森斯以填補空缺。

卡森斯目前仍在拉斯維加斯自主訓練，保持狀態。不過由於一段時間沒上場，得接受試訓才能確定是否還有戰力，若得到合約，預計也是一份非保障合約或10天合約。

卡森斯過去2019-20賽季曾加盟湖人，但例行賽開打前就因前十字韌帶撕裂導致整季報銷。卡森斯過去曾4度入選明星賽，上季效力公鹿、金塊，共出賽48場，場均貢獻9.0分、5.6籃板。