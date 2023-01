NFL／球員場上心臟驟停 醒來竟先關心比賽結果

職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾的安全衛韓林3天前在賽場上心臟驟停送醫,球隊和醫生今天表示,韓林目前的情況出現「顯著改善」,已經清醒並能以書面溝通。

法新社報導,辛辛那提大學醫學中心(University ofCincinnati Medical Center)的醫生普里茨(TimothyPritts)在視訊新聞發布會上表示,韓林(DamarHamlin)目前使用呼吸器,情況依舊危急,無法開口說話,但已經能以書面形式溝通。

24歲的韓林3日在水牛城比爾(Buffalo Bills)與辛辛那提孟加拉虎(Cincinnati Bengals)比賽進行時心臟驟停倒下,醫護人員隨即在場上為韓林急救30分鐘,恢復了他的心跳,他隨後被救護車送往醫院。

想不到韓林醒來後,竟然先關心比賽結果,想知道自己的隊伍是否贏得比賽。不過,那場比賽在韓林倒地後已經取消。韓林倒下之際,孟加拉虎以7比3領先比爾,比賽經NFL聯盟及球員工會同意後延賽。

普里茨說:「答案是肯定的,韓林,你在生命這場比賽中獲勝了。」

今天晚上,比爾隊四分衛艾倫(Josh Allen)在與教練馬聖安(Sean McDermott)共同召開記者會時,對於韓林關心球隊的行為感動不已。

艾倫說:「身為隊友,你喜歡聽到這種回應,他想到的第一件事不是『我好可憐』,而是『我的隊友怎麼樣,我們贏了這場比賽嗎?』」

醫師奈特(William Knight)將韓林得以保住性命,歸功於醫務人員當時「非常出色」的反應,包括比爾隊助理教練凱林頓(Denny Kellington)對韓林施行心肺復甦術。

奈特說,「過去這3天是條漫長且艱難的道路」,韓林「已經有了相當顯著的進步」,未來韓林身體狀況允許時,有必要進行進一步檢測,以確定導致心臟驟停的原因。

兩名醫師都表示,現階段重點是讓韓林趕快脫離呼吸器。奈特說:「我們專注在當下…想脫離呼吸器,他還有一段路要走。」

Dr. McCullough Assesses Damar Hamlin's Cardiac Arrest and Rules out Commotio Cordis



"Commotio cordis ... is spontaneous ventricular fibrillation. ... He made the tackle. He jumped up. He grabbed his face mask — then he fell over. That's not consistent with commotio cordis." pic.twitter.com/oYhtPERpeb