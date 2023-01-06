NBA／落後太多下半場提前休息？快艇雷納德明背靠背仍輪休

快艇今日作客金塊主場吞下慘敗，上半場打完就落後34分，提前進入垃圾時間，先發球員下半場甚至都沒上場。明天他們將作客灰狼主場，對此快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）也透露他將不會出賽。

談到今晚的慘敗，雷納德表示，「球隊必須打得更努力、更快速，而且我們今晚太多單打。」被問到明天是否會出賽，他則回應，「我想在賽季的某個時刻連打2場比賽，但不會在明天發生。」

快艇近期吞下4連敗，目前戰績21勝19敗，已跌落西區第8。快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也坦言球隊狀況確實不好，「我們沒有帶著防守的心態開啟比賽，我們必須在防守上做得更好，我們要進入狀況，否則對手會給你難看，今晚是一場艱難的比賽。」

一路壓著快艇打的金塊，贏球後戰績再度追平灰熊，重返西區龍頭。對此金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示，「這是一場有說服力的勝利，每位球員都做出貢獻，我們目前西區第1，還沒確定得到它，但在前進的路上。」