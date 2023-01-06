NBA／明星賽票選僅東區前場第4 泰托姆：希望球迷看見我

泰托姆（Jayson Tatum）今日繳出大三元表現，率塞爾蒂克在客場以124：95斬斷獨行俠7連勝。泰托姆目前在明星賽票選中，東區前場球員排名第4，他賽後受訪時也對此做出回應。

聯盟今日公布明星賽第一輪票選結果，東西區得票數最高的3名前場球員和2名後場球員將分別組成明星賽先發陣容。

泰托姆目前在東區前場球員票選排名第4，排在他前面的是籃網杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）、76人安比德（Joel Embiid）。泰托姆恐怕無緣擔任明星賽先發球員。

被問到這件事時，泰托姆表示，「希望球迷能看見我今晚的表現，無論如何我們4人都會進明星賽，讓我們拭目以待。」

泰托姆本季出賽36場，平均能拿到30.7分、8.2籃板、4.2助攻。他是本賽季MVP大熱門，當然也幾乎篤定能入選明星賽。不過他要成為明星賽先發球員不輕鬆，目前落後第三名的安比德4萬8382票。