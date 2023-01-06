NBA／傷後仍是明星！湯普森透露前隊友杜蘭特激勵他復健
勇士球星湯普森（Klay Thompson）2019年總冠軍賽遭遇左膝前十字韌帶撕裂重傷，2020年11月準備復出前又遭遇阿基里斯腱撕裂傷，導致連2季無法上場。他近期透露，昔日隊友杜蘭特（Kevin Durant）給予他很大的幫助。
杜蘭特因阿基里斯腱受傷一整季，在2020年12月才復出。湯普森表示，「當我阿基里斯腱受傷時，立刻就接到杜蘭特的電話，他那時正準備復出，他告訴我：『你會好起來的。』我的朋友和家人幫助我度過復健時光，杜蘭特也在其中。」
湯普森還提到杜蘭特復出後的表現激勵他，「我看到他復出後仍是一名NBA球星，從中獲得很多信心。這讓我投入復建工作，相信自己能回到過去的水準。」
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