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NBA／公牛拉文交易傳聞四起 傳湖人等4隊有意爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛球星拉文。 路透社
公牛球星拉文。 路透社

公牛本季戰績不如預期，戰績17勝21敗東區第10，也讓球隊交易風聲四起，根據消息，公牛若將拉文（Zach LaVine）放進交易市場，尼克湖人獨行俠熱火都很有意願爭取。

根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，拉文去年和公牛簽下5年2.15億美元的延長合約，但本季表現卻下滑，場均22.4分是自2017-18賽季以來新低，加上膝蓋傷勢隱憂以及球隊內訌事件，讓公牛有可能將他送走。

斯卡托指出，公牛目前首要目標仍是爭取季後賽席位，交易拉文勢必會造成影響，若他們仍決定交易拉文，尼克、湖人、獨行俠及熱火是最有可能的買家。

不過公牛隨隊記者強森（K.C. Johnson）則有不同看法，「拉文是一名團隊球員，他確實曾私下質疑自己在球隊的定位，但並沒有嫉妒隊友德羅展（DeMar DeRozan）的球隊地位，反而認為德羅展非常出色。」

強森也認為該交易掉的是德羅展，「公牛不該把未來寄託在超過30歲的德羅展和佛西維奇（Nikola Vucevic）身上。」

公牛 Zach LaVine 湖人 獨行俠 尼克 熱火

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