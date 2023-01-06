NBA／飆49分「完美之戰」 馬卡南：克拉克森希望我拿50分

爵士大前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在今天出戰火箭的比賽中，打出了一場「完美之戰」，不僅攻下個人生涯新高49分外帶8籃板，且全場0失誤、0犯規，創下聯盟自1977年採計犯規紀錄以來，單場0犯規、0失誤、罰球全數命中得分最高的球員。

在去年9月被騎士交易到爵士的馬卡南，本賽季在鹽湖城打出生涯代表作，至今繳出一張平均23.9分、8.5籃板的亮眼數據，並且在今天公布的全明星賽第一階段票選中，躋身西區前鋒第7名。

而在今天與火箭之戰，馬卡南更是展現自己應當入選明星賽的價值，他全場出手27次命中15球，其中包括6顆三分球，罰球則是13罰全中，且全場0失誤、0犯規。

儘管打出紀錄之夜，但馬卡南賽後仍是將好表現歸功於教練與隊友的信任，「今年我已經一遍一遍地說過，這只是我的隊友、教練團，讓我處在成功的位置上，我的隊友把球傳給我，而我只負責投籃。」

對於一度有機會挑戰單場50分，但最後一投卻失手，馬卡南賽後也透露，隊友克拉克森（Jordan Clarkson）也希望他能夠向50分發起挑戰，「他說你就去拿50分吧，儘管對手在最後階段對我進行包夾，但我仍想努力試試看，但我並不是真的太過在意有沒有達成，我只是很開心看到隊友為我感到興奮，就像我為他們感到開心一樣。」