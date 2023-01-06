NBA／大三元技壓唐西奇 泰托姆：努力讓他難以施展
「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克今天在泰托姆（Jayson Tatum）「大三元」領軍下，終場124：95痛宰達拉斯獨行俠，終結對方7連勝。
泰托姆全場22投僅8中，繳出29分，搶下14籃板、10助攻，生涯第2度繳出「大三元」；另一雙槍隊友布朗（Jaylen Brown）挹注19分。
法新社報導，塞爾蒂克戰績全聯盟最佳，但今天在達拉斯比賽前已吞2連敗，知道狀況必須改變。
泰托姆說，塞爾蒂克對獨行俠球星唐西奇（LukaDoncic）的防守策略「就是努力讓他難以施展」。
唐西奇前5場平均繳出46.2分、12.7籃板、10助攻的亮眼成績，但今天只拿23分，在塞爾蒂克3節打完領先24分後，唐西奇第4節就沒上場。
獨行俠儘管今天輸球，在西區仍排名第4。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言