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NBA／大三元技壓唐西奇 泰托姆：努力讓他難以施展

中央社／ 達拉斯5日綜合外電報導
泰托姆繳出生涯第二次大三元比下唐西奇，率綠衫軍斬斷獨行俠7連勝。 美聯社
泰托姆繳出生涯第二次大三元比下唐西奇，率綠衫軍斬斷獨行俠7連勝。 美聯社

「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克今天在泰托姆（Jayson Tatum）「大三元」領軍下，終場124：95痛宰達拉斯獨行俠，終結對方7連勝。

泰托姆全場22投僅8中，繳出29分，搶下14籃板、10助攻，生涯第2度繳出「大三元」；另一雙槍隊友布朗（Jaylen Brown）挹注19分。

法新社報導，塞爾蒂克戰績全聯盟最佳，但今天在達拉斯比賽前已吞2連敗，知道狀況必須改變。

泰托姆說，塞爾蒂克對獨行俠球星唐西奇（LukaDoncic）的防守策略「就是努力讓他難以施展」。

唐西奇前5場平均繳出46.2分、12.7籃板、10助攻的亮眼成績，但今天只拿23分，在塞爾蒂克3節打完領先24分後，唐西奇第4節就沒上場。

獨行俠儘管今天輸球，在西區仍排名第4。

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