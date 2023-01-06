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NBA／快艇上半場被金塊爆打34分 雙星下半場直接收工不打
快艇今日作客金塊主場，雙星雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）皆出陣的情況下卻遭金塊打爆，半場打完快艇就落後34分，下半場先發球員也鳴金收兵，完全沒有上場，終場金塊就以122：91大勝快艇。
快艇先發5人下半場休兵的情況，也連現場解說員「大嘴」米勒（Reggie Miller）都看不下去表示，「他們是不是連明天的比賽也不打了？」
首節比賽前段快艇還展現一些競爭力，但在後段進攻失靈，被金塊打出14：2的攻勢，首節結束就落後17分。第二節快艇仍未振作，只拿到17分，金塊則拿到剛好兩倍的34分，金塊半場打完取得66：32領先。
沒想到下半場開始，快艇場上所有先發球員都坐在板凳上，也宣告比賽進入垃圾時間，終場金塊以122：91收下勝利。
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）只打24分鐘，拿下12分9助攻6籃板，另外還有6名隊友得分上雙。快艇的部分，全隊投籃命中率37.4%，三分球命中率13.5%，先發球員當中，得分最高的是祖巴茲（Ivica Zubac），他拿下8分，球星雷納德則拿到6分，喬治3分。
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