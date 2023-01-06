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NBA／剛被讚最佳發球員 湖人小將成明星賽票選意外驚喜

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人2年級後衛里夫斯在明星賽第一階段票選意外排上西區後衛第9名。 路透社
湖人2年級後衛里夫斯在明星賽第一階段票選意外排上西區後衛第9名。 路透社

NBA官方在今天公布今年全明星賽第一階段票選結果，聯盟不少一線球星或是未來之星都出現在名單之上，不過本賽季平均每場比賽僅貢獻10.8分、2.2助攻的湖人2年級後衛里夫斯（Austin Reaves），意外排上西區後衛第9名，排名甚至超過了去年10月剛與勇士簽下4年1.4億美元大合約的波爾（Jordan Poole），成為這次票選中的一大亮點。

在前年選秀會上落選後，里夫斯與湖人簽下雙向合約，並把握住機會在之後轉為保障合約，這兩個賽季也順利在陣容豪華的湖人陣中，躋身為主要輪替陣容一員，且本賽季在上場時間逐步增加的情況下，他的各項數據也都有明顯成長。

儘管並非得分爆發力十足的球員，不過里夫斯靠著絕佳的籃球智商與場上判斷力獲得湖人教練團的重用，在湖人日前與熱火之戰，他才在比賽最後14.2秒負責發邊線球時，送給了衛斯特布魯克Russell Westbrook）一次漂亮的助攻，幫助湖人擴大領先差距最終拿下勝利，讓他被總教練漢姆（Darvin Ham）稱讚是史上最佳的「界外發球員」。

對於漢姆的稱讚，里夫斯則笑著說：「這很棒，因為這代表著他信任我能在那個時刻在場上做出正確的判斷。不過當時我只是看到衛斯特布魯克有個空檔，所以我馬上把球傳給了他。」

湖人 衛斯特布魯克 Russell Westbrook

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