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NBA／泰托姆奪大三元強壓唐西奇 塞爾蒂克大勝獨行俠29分

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)拿到大三元，表現力壓唐西奇(右)。 路透社
泰托姆(左)拿到大三元，表現力壓唐西奇(右)。 路透社

塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）與獨行俠唐西奇（Luka Doncic）都是本季MVP熱門人選。本場比賽泰托姆拿到29分14籃板10助攻的大三元表現；唐西奇則手感不佳僅得23分。比賽也由塞爾蒂克一路領先，終場以124：95大勝獨行俠。

首節獨行俠就陷入苦戰，塞爾蒂克打出一波10：2的攻勢拉開領先，第二節雙方差距持續擴大，塞爾蒂克半場打完就以64：46領先。

第三節獨行俠情況沒好轉，只拿19分，三節打完就落後24分。末節泰托姆再挹注13分4助攻3籃板，完成大三元，率領塞爾蒂克以124：95收下勝利。

塞爾蒂克除了泰托姆外，布朗（Jaylen Brown）拿到19分7籃板，史馬特（Marcus Smart）、波格登（Malcolm Brogdon）都拿到15分。獨行俠的部分，唐西奇全場23投僅7中，拿到23分9籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）18分5助攻，伍德（Christian Wood）12分12籃板。

塞爾蒂克 獨行俠 Jayson Tatum Luka Doncic

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