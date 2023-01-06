NBA／莫蘭特聯手傑克森砍63分 灰熊拆穿魔術重返西區龍頭

灰熊今日作客魔術主場，當家球星莫蘭特（Ja Morant）攻下32分，長人傑克森（Jaren Jackson）拿到本季新高31分，兩人聯手幫助灰熊以123：115擊退魔術，收下5連勝，戰績也超越金塊，重返西區龍頭。

首節雙方攻勢都不順暢，灰熊取得22：20領先。第二節灰熊進攻大爆發，狂轟43分，魔術則持續低迷，半場打完灰熊就以65：43大幅領先。

第三節展開，灰熊持續擴大比數，一度將分差擴大至25分，不過魔術本節後段打出11：2的攻勢，將分差追近，帶著14分落後進入末節。末節魔術又打出17：6的攻勢將分差追至6分，不過比賽時間有限，灰熊比賽末段仍穩扎穩打的收下勝利。

灰熊除了莫蘭特、傑克森外，板凳出發的小將威廉斯（Ziaire Williams）拿到本季新高16分。魔術則以狀元郎班切羅（Paolo Banchero）30分9籃板最為亮眼，F.華格納（Franz Wagner）拿到22分，卡特（Wendell Carter Jr.）18分7籃板。