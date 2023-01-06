NBA／開季後首筆交易！ 塞爾蒂克將馮萊送至馬刺省稅金

開季至今終於出現首筆交易，塞爾蒂克將休賽季簽下的長人馮萊（Noah Vonleh）及現金送往馬刺，藉此省下700萬美元豪華稅金，而馬刺將裁掉中鋒傑恩（Gorgui Dieng）以清出球員名單，完成交易。

根據《ESPN》報導，除了傑恩外，馬刺也會將馮萊裁掉。本季馮萊出賽23場，平均只上場7.5分鐘，得到1.1分、2.1籃板。

《運動畫刊》也分析，馮萊被塞爾蒂克送走的原因是主力中鋒R.威廉斯（Robert Williams III）已順利回歸，至於馬刺送走傑恩、馮萊則是有利於其他年輕球員發展。