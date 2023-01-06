NBA／明星賽第一階段票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸

NBA明星賽票選活動正在進行，洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBronJames）和布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）目前暫居領先。

體育媒體ESPN報導，根據NBA明星賽初期票選統計，詹姆斯目前在所有球員中得票數最高，杜蘭特則在東區居冠，兩人很有可能連續第3年擔任隊長，分率聯盟西、東區明星球員對抗。

截至今天，詹姆斯獲得316萬8694票，在西區聯盟前場球員中居首；丹佛金塊的約柯奇（Nikola Jokic）居次（223萬7768票）；湖人的戴維斯（AnthonyDavis）排名第3（206萬3325票）。

在東區聯盟前場球員方面，杜蘭特得票311萬8545票領先；密爾瓦基公鹿的安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）排名第2（299萬8327票）；費城76人的安比德（Joel Embiid）第3（222萬6712票）。

西區後場球員方面，金州勇士的柯瑞（StephenCurry）獲得271萬5520票，暫居第一；達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）獲得238萬8502票居次。

東區後場方面，布魯克林籃網的厄文（KyrieIrving）以207萬1715票暫居第一；克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）獲得163萬7374票，排名第2。

聯盟東西區得票數最高的前3名前場球員和前2名後場球員將分別組成明星賽先發陣容，兩區總票數最多的球員將分別擔任隊長，並選擇隊員。

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詹姆斯在前5屆明星賽都擔任隊長，取得5連勝。他率領的明星隊在2020年和2021年擊敗杜蘭特所組的隊伍，2018年和2019年打敗以安戴托昆波為首的明星隊，2017年擊退由柯瑞擔任隊長的明星隊。

票選活動將於1月21日截止，26日宣布東西區明星隊隊長和先發名單。由NBA教練圈選的替補球員名單將在2月2日公布。

明星賽預定2月19日於鹽湖城（Salt Lake City）舉行。