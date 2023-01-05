NBA／波爾關鍵失誤葬送勝利 湯普森：柯瑞也經歷過

勇士今日在主場慘遭活塞絕殺，後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻的要命失誤也被放大檢視，不過勇士隊友和主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時都發聲力挺波爾。

波爾在球隊落後1分、比賽時間剩不到10秒時接獲湯普森傳球，結果卻運球運到跌倒。對此湯普森表示，「我把球傳給波爾是有原因的，因為他是一名關鍵球員，也是出色的進攻創造者，沒有他我們不可能取得連勝，球員生涯初期都會面臨犯錯，我和柯瑞也都經歷過。」

JP turns the ball over with under 10 seconds remaining in the game pic.twitter.com/JFGeUGzWek — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2023年1月5日

勇士主帥柯爾也為波爾緩頰，「他仍處在成長階段，雖然他會犯錯，但同時也為球隊命中兩記關鍵跳投。」

儘管波爾本季有平均20.5分的火力輸出，但他近9場發生46次失誤，本季累積高達138次失誤更是排在聯盟第一。