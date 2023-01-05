NBA／傳獨行俠有意續留伍德 可能提供兩年3600萬美元合約

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的報導，獨行俠傳出有意提供伍德（Christian Wood）一份兩年達3600萬美元的提前續約合約。

按照勞資協議規定，伍德最多可以和獨行俠簽下四年7700萬美元的合約，但顯然老闆庫班（Mark Cuban）還不想給出這麼長的合約；而3600萬美元的價碼將是伍德可以得到兩年合約的最高金額。

以團隊薪資來看，獨行俠將在2025年騰出巨大空間，為求保留靈活彈性空間，這也是球團只願開出2年合約的主要原因。

伍德是在2020年簽下三年4100萬美元的合約，他將會在今年夏天成為自由球員。作為一名具備20分10籃板實力的長人，伍德自然是渴望拿到一份最優渥的報價。「我無法回答這問題。」當被問到是否需要4年合約承諾時，伍德這樣說道。

伍德本季在獨行俠擔任先發時，場均可以得到 19.7分8.4籃板2.3阻攻，當他與唐西奇（Luka Doncic）一同先發，獨行俠戰績是7勝1敗。

對獨行俠來說，如何處理伍德的續約問題將會是一大考驗，如果無法提前談妥，很有可能將面臨和去年布朗森（Jalen Brunson）一樣白白離開卻毫無回饋的窘境。

麥克馬洪也暗示提到，如果伍德不願有所承諾繼續留下來，那麼在季中交易截止日前，獨行俠管理階層或許會面臨棘手的選擇題。