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NBA／太陽戰績斷崖式崩跌 艾頓：喪失鬥志令人憂心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓為球隊狀態感憂心。 法新社
艾頓為球隊狀態感憂心。 法新社

在布克（Devin Booker）面臨長期缺陣的情況下，太陽近7戰吞下6敗，從12月初至今更是17戰吞下12敗，排名從西區龍頭一路跌到第8。

少了主力得分悍將固然是太陽戰績下滑的重要因素，但在艾頓（Deandre Ayton），球隊現階段還存在更令人擔憂的問題。

「我不知道，我甚至不知道發生了什麼。對我來說，我可以告訴你這一點，我不習慣球隊目前毫無鬥志的狀態。我已經習慣了，哪怕我們落後100分，我們也會努力去贏回來。只是現在，我們沒了這股氣勢，這是我們輸球的原因。」艾頓說。

「我們需要更加專注，全力拚搏。我們得知道現在沒有人會拯救我們，也不會為我們難過，我們必須要展現鬥志。」

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