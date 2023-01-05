NBA／安戴托昆波連5戰強勢發揮 創造多項罕見紀錄

在米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）都因傷缺陣下，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延續近期的火熱狀態，奮力飆出30分21籃板10助攻的超級大三元表現，雖然也伴隨著12次失誤，成了另類的「大四喜」，但延長賽他的一記重要助攻，讓艾倫（Grayson Allen）命中致勝三分球，也抵銷了失誤過多的問題。

安戴托昆波的強勢發揮也引來諸多球星如詹姆斯（LeBron James）和保羅（Chris Paul）的讚嘆。另一方面，安戴托昆波也再次寫下多項紀錄。

安戴托昆波成為約柯奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）之後，本季第3位單場至少得到30分20籃板10助攻的球員，聯盟上一次出現3位球員繳如此數據已經要追溯到1962-63年賽季了。當年張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、貝勒（Elgin Baylor）分別打出這樣的數據。

安戴托昆波近5場比賽一共得到200分、82籃板、32助攻，這是聯盟自1972年的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以來首位在5戰之中豪取如此成績的球員。

此外，安戴托昆波在最近4場比賽一共轟進173分，居公鹿隊史第2高，僅次於賈霸的4戰175分。