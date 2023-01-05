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NBA／楊恩、墨瑞合砍關鍵7分 老鷹逆轉國王終結4連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩聯手墨瑞在最後時刻逆轉戰局。 美聯社
楊恩聯手墨瑞在最後時刻逆轉戰局。 美聯社

老鷹和國王在今天比賽中雙方加起來共8人得分超過20分，打到第四節最後1分16秒時，國王還握有4分領先；但楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray）接下來合砍關鍵7分，幫助老鷹以120比117逆轉擊敗國王，結束近期的4連敗。

「感覺很棒，」老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）說，「這就是我們一直在討論的，我們必須在最後關鍵時刻好好的關門。」

楊恩得到21分6助攻，墨瑞21分6籃板4助攻3抄截；柯林斯（John Collins）得到22分12籃板3助攻2抄截2阻攻，杭特（De'Andre Hunter）同樣22分8籃板；替補的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也有17分進帳。

老鷹最後時刻落後4分之際，先是靠楊恩一記三分打追到1分差，沙波尼斯（Domantas Sabonis）兩罰落空，反而讓墨瑞靠著2次罰球取得超前分；隨後福克斯（De'Aaron Fox）出現要命失誤，讓墨瑞抄球得手後快攻取分，雙方來到3分差。福克斯搶投遭到封阻，沙波尼斯雖然拿到球權，但出手還是沒進，只能黯然吞敗。

「這是漫長的一週，我們吞下4連敗，」墨瑞說，「這就是NBA。賽季還很漫長，你只能選擇自我救贖。我們正朝著正確的方向前進。」

福克斯得到25分5籃板5助攻，赫爾特（Kevin Huerter）24分5助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）22分。沙波尼斯20分14籃板8助攻，他已經連續15場完成雙十，追平卡森斯（DeMarcus Cousins）所保持的隊史紀錄，目前沙波尼斯以28次雙十領先全聯盟。

國王本場比賽前25次罰球全都命中，然而沙波尼斯卻丟失最後關鍵2罰，徒留遺憾。「我們掌握了領先優勢，只是沒有辦法鎖定最後的勝利。」赫爾特說。

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